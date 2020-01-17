Сувениры сделают из главной елки России

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Магниты, брелоки и подвески в виде сердец изготовят из ствола главной елки России, ранее установленной на Соборной площади Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

"Проблема утилизации и переработки отходов – одна из основных экологических задач. И в данном случае с помощью кремлевской новогодней елки мы доносим до людей информацию о важности этих действий", – заявил член Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

По словам активиста, все сувениры будут объединены темой любви и их изготовят в форме сердца. Раздавать их будут молодоженам в столичных отделениях ЗАГС, школьникам-экоактивистам и ветеранам Великой Отечественной войны.

"Нам хочется, чтобы сувениры из ствола новогодней кремлевской ели напоминали людям, как важно в наше время любить и заботиться не только друг о друге, но и об окружающей нас природе", – подчеркнул Усманов.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку России 17 января увезли из Кремля на переработку.

Тема переработки нераспроданных или использованных новогодних елей достаточно актуальная для столицы. В частности, за две недели января в Московский зоопарк передали более трех тысяч деревьев. Их направили в вольеры сурикатов, овцебыков, альпака, львов, панд и некоторых других животных.

Рослесхоз также выступил с предложением перерабатывать новогодние ели. В Москве для этих целей, например, стартовала акция "Елочный круговорот – 2020". Для жителей столицы открыли 379 пунктов приема деревьев.

