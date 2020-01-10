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Общество

12:22

Психолог рекомендовала не сразу выбрасывать елку

общество праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новогодние украшения по окончании праздников не следует снимать сразу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена Федерации психологов образования России, кандидата педагогических наук, доцента Московского городского педагогического университета Юлию Челышеву.

По ее словам, необходимо постепенно избавляться от праздничной обстановки и не сразу выкидывать елку.

"Если человек слишком долго живет в состоянии праздника, резко выходить из него нельзя. Это касается в том числе новогодних украшений. Не рекомендую сразу выбрасывать елку и снимать украшения после завершения праздников – такой переход может быть весьма болезненным", – отметила Челышева.

Психолог посоветовала сначала снять мишуру с елки, на следующий день отключить гирлянду, спустя какое-то время убрать остальную новогоднюю атрибутику и только потом избавиться от ели. Она порекомендовала рассчитать все так, чтобы к концу января дом привести в традиционный облик.

Кроме того, специалист отметила, что уборкой новогодних украшений лучше заниматься всей семьей, чтобы это стало доброй семейной традицией.

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