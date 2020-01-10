Нейропсихолог рассказала, как настроить организм на рабочий ритм

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Нейропсихолог Ирина Хвингия в эфире радио Sputnik рассказала, как настроиться на рабочий ритм после длительных праздников.

По словам специалиста, процесс адаптации организма может длиться от двух дней до недели. В это время лучше избегать жареного мяса, фастфуда и газированных напитков, поскольку на их переработку требуется много сил. На фоне увеличения рабочей нагрузки важно хотя бы на время разгрузить режим питания.

Не следует пугаться и чувства апатии, которое может возникать после праздников. "Если человек в течение года ведет спокойный образ жизни, ему тяжело и непривычно в бесконечные праздники, и от этого формируется ощущение апатии", – заключила Хвингия.

Ранее в Минздраве Московской области объяснили, как правильно перестроить ребенка на прежний режим после новогодних праздников. Врачи отметили, что долгие каникулы нарушают ритм жизни детей, что приводит к трудностям при перестроении на "рабочий" лад. Взрослым настроиться на нужный ритм жизни проще, однако детям в этом необходима помощь.

