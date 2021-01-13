Эксперт рассказал об опасности долгого хранения новогодней елки

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Хранить дома новогоднюю ель дольше положенного срока не стоит, так как дерево может начать гнить. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.

Лучшего всего держать елку до старого Нового года, считает эксперт.

"Это разумно, поскольку если елка стоит дома слишком долго, то она осыпается или даже начинает гнить. Я бы больше двух недель дома не держал. Недели через две может появиться какая-нибудь плесень", – подчеркнул Ястребцев.

При этом он уточнил, что из-за сухого воздуха в квартирах во время отопительного сезона плесень может начать развиваться не так быстро, а может и не появиться вовсе. Однако если дерево стоит в ведре с водой, то на древесине могут появиться небольшие колонии плесени.

"Если в помещении влажно, то по древесине может дальше развиваться плесень, но, учитывая сухой воздух в квартирах, в данном случае эта опасность преувеличена", – заключил Антон Ястребцев.

Ранее сообщалось, что свыше 500 пунктов приему новогодних елок под утилизацию будет работать в Москве до 20 февраля в рамках акции "Елочный круговорот".