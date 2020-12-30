Более 10 пунктов приема хвойных деревьев откроется в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 10 пунктов приема хвойных деревьев откроются в Москве в рамках акции "Елочный круговорот". Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ "Мосприрода".

Акция пройдет со 2 января по 20 февраля следующего года. Пункты сбора появятся в парках "Кузьминки-Люблино" и "Сказка", Серебряном бору, Бирюлевском дендропарке и других местах. В них будут принимать ели, пихты, сосны и другие хвойные деревья.

Обязательным условием приема хвойных деревьев является отсутствие на них мишуры, украшений и упаковочных материалов. Собранные деревья переработают для дальнейшего производства грунта, а также для оборудования вольеров для животных и создания экологических троп.

Ранее в Москве открылись елочные базары. Всего в городе работают более 200 точек, в ассортименте имеются отечественные и зарубежные деревья. Также елку можно заказать и на онлайн-базаре.