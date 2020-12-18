Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору ели

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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать новогоднюю ель.
В ведомстве указали, что приобрести натуральное дерево можно на городском елочном базаре или в лесничестве. Ярмарки откроются на розничных рынках и рядом с торговыми центрами. Там также напомнили, что покупать елки с рук, у так называемых "черных лесорубов", незаконно.
Так, у продавцов должны быть договоры с питомником елей. Идти за новогодним деревом лучше в последней декаде декабря, так как ель, купленная раньше, осыплется до окончания праздников. Выбирать елку следует с ровным, достаточно толстым стволом без трещин.
В то же время ветви должны быть гибкими, а иголки – эластичными и насыщенного изумрудного цвета. При этом дерево должно быть с одной макушкой. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата – признаки давно срубленного дерева.
Помимо прочего, рекомендуется попросить продавца упаковать дерево в пластиковую сетку. Дома следует дать дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на два-три часа в прохладное место, например, на балкон.
В свою очередь при выборе искусственной елки нужно убедиться, что ветки надежно закреплены, хвоя на ветках крепко держится.
На концах ветвей не должно быть острых краев, оголенной проволоки и зазубрин. Кроме того, допустимо кратковременное присутствие слабовыраженного характерного запаха пластика.
Едкий химический запах говорит об использовании материалов, не соответствующих нормативам. Качественная и безопасная елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание.
В МЧС по Москве ранее отметили, что в целях безопасности украшать дом на Новый год лучше искусственной елью. Для загорания елки из поливинилхлорида необходима температура 500 градусов, тогда как натуральное дерево может воспламениться в пределах 228–264 градусов.
В МЧС рассказали, как безопасно украсить елку
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