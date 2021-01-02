В столице стартовала акция "Елочный круговорот"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 500 пунктов приему новогодних елок под утилизацию будет работать в Москве до 20 февраля в рамках акции "Елочный круговорот", стартовавшей в субботу, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Акция "Елочный круговорот" проводится в столице ежегодно с 2016 года. Ее главная цель – грамотная утилизация новогодних деревьев, а также привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов", – заявил Бирюков.

Он пояснил, что сдать на утилизацию можно ели, сосны и пихты при обязательном условии отсутствия на деревьях новогодних украшений. Приемка елок проводится бесплатно. По словам Бирюкова, с каждым годом акция набирает все большую популярность у жителей столицы.

"Если в первый год работал только один пункт приема елок на территории экоцентра "Битцевский лес", то в прошлом году их было более 400. Собрали в общей сложности 52 тысячи елей, из которых получили 200 кубометров переработанной щепы. Она использовалась для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп", – отметил заммэра.

Полный список адресов пунктов приема деревьев можно найти на портале data.mos.ru.

Как сообщалось, всего в Москве работает более 10 пунктов приема хвойных деревьев в рамках акции "Елочный круговорот". Они находятся в парках "Кузьминки-Люблино" и "Сказка", Серебряном бору, Бирюлевском дендропарке и других местах.