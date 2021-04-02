Весенняя неделя моды Mercedes-Benz пройдет в Музее Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Весенняя неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в Музее Москвы с 20 по 24 апреля. Об этом сообщили организаторы проекта.
В мероприятии примут участие более 50 дизайнеров из разных стран. Помимо основной программы в Москве, показы также пройдут в Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Сочи.
"Российские дизайнеры, которые не смогут посетить столицу для проведения показа, продемонстрируют коллекции на подиумах в дилерских центрах Mercedes-Benz в разных городах России. Некоторые дизайнеры – участники MBFW Russia представят новые коллекции в дилерских центрах в Москве", – рассказали в пресс-службе проекта.
Ранее организаторы "Евровидения" объявили, что могут допустить присутствие зрителей при проведении музыкального конкурса в мае в соответствии с разрешением нидерландских властей.
Там отметили, что в ближайшее время организаторы рассмотрят различные доступные варианты проведения мероприятия и предоставят подробную информацию о регламенте с учетом присутствия зрителей.
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