Возрастной ценз московской выставки Body Worlds повышен до 18+

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У выставки Body Worlds, которая проходит на ВДНХ, повысили рекомендуемый возраст для ее посещения до 18+. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

"Из-за большого общественного резонанса, вызванного посещением детьми анатомической научно-познавательной экспозиции Body Worlds, организаторы приняли решение изменить рекомендуемый возраст на 18+", – говорится в сообщении.

С 9 апреля несовершеннолетние смогут посетить выставку только в сопровождении законных представителей и при условии достижения детьми возраста 12 лет.

Также аккредитованные эксперты Роскомнадзора провели экспертизу в отношении информационной продукции выставки. По ее результатам сделан вывод, что "представленные на исследование информационные материалы экспозиции Body Worlds содержат научную информацию".

Ранее сообщалось, что более 11 тысяч человек посетили анатомическую выставку Body Worlds на ВДНХ за неделю. Работы Гюнтера фон Хагенса вызвали самые разные отзывы у экспертов вплоть до требований закрыть экспозицию. Следственный комитет даже начал проверку.