Москва онлайн покажет, как Владимир Жириновский посетит выставку "Body Worlds: цикл жизни"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

1 апреля Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, посетит выставку "Body Worlds: цикл жизни" на ВДНХ и даст оценку нашумевшей экспозиции.

На выставке представлены настоящие человеческие тела и органы, обработанные с помощью пластинации – метода, придуманного анатомом Гюнтером фон Хагенсом для сохранения клеточной структуры и рельефа тканей.

Проведение выставки вызвало общественный резонанс и споры. Одни называют ее просветительской и хотят посетить, другие требуют закрыть из-за несоответствия морально-этическим нормам.



Смотрите прямую трансляцию 1 апреля в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.