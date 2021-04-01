Организаторы "Евровидения" допустили приглашение зрителей на конкурс

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Организаторы "Евровидения" объявили, что могут допустить присутствие зрителей при проведении музыкального конкурса в мае в соответствии с разрешением нидерландских властей. Об этом сообщается на сайте конкурса.
"Мы приветствуем данное решение правительства Нидерландов и возможность того, что мы можем пригласить фанатов присоединиться к нам, когда вернемся к конкурсу песни "Евровидение", – заявил исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль.
Он отметил, что в ближайшее время организаторы рассмотрят различные доступные варианты проведения мероприятия и предоставят подробную информацию о регламенте с учетом присутствия зрителей.
Конкурс планируют провести 18–22 мая. Местом для "Евровидения-2021" выбрали арену Ahoy в нидерландском Роттердаме. Выступать будут представители 41 страны.
Manizha, представляющая Россию на "Евровидении", будет выступать в первом полуфинале 18 мая. Планируется, что она выйдет на сцену под номером три. Вместе с ней в первом полуфинале примут участие представители Литвы, Словении, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии и других стран.
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