В Главархиве рассказали об истории строительства московского метро

Фото: Главархив Москвы/Эммануил Евзерихин

В столичном Главархиве рассказали об истории строительства новых веток и участков Сокольнической, Калужско-Рижской и Филевской линий московского метро, которое было предпринято 64 года назад – 22 февраля 1957 года. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Необходимость расширения Московского метрополитена была вызвана ростом численности населения столицы во второй половине 1950-х годов. Для налаживания транспортного сообщения между новыми районами Институт генплана Москвы совместно с Государственным проектно-изыскательским институтом по строительству метрополитена и транспортных сооружений разработали план строительства новых линий метро. Планировалось, что работы будут завершены за три года.

"План предусматривал сооружение трех новых диаметров: Тимирязевско-Калужского (от села Дегунино и поселка Бескудниково через площадь Ногина на юго-запад в Черемушки), Щербаковско-Серпуховского (от Бабушкина через ВСХВ (сейчас ВДНХ), Трубную площадь и далее на юго-запад) и Краснопресненско-Калининского (от Тушина через Пушкинскую и Таганскую площади в районы Перово и Новогиреево)", – говорится в сообщении.

Кроме того, в план входило строительство нового радиуса от станции "Библиотека имени Ленина" до поселка Текстильщики и продление уже построенных тогда веток: на юго-запад от станции "Университет", от Киевского вокзала (станция "Киевская") до Филей, от станции "Сокол" до Химкинского речного вокзала, от станции "Сокольники" до стадиона в Измайлове, от станции "Измайловская" до 11-й Парковой улицы и от станции "Автозаводская" до поселка Коломенское.

"План был направлен и на перспективу. Специалисты заранее продумали, каким будет пассажиропоток, что нужно сделать, чтобы в часы пик в метро могло находиться до 50 тысяч человек, и как связать периферийные районы города между собой и с центром. Главная задача состояла в том, чтобы разгрузить центральный узел метро и уличные магистрали. Для этого нужно было по-новому разместить пересадочные пункты", – отметили в Главархиве.

С этой целью было запланировано строительство переходов между Кольцевой и радиальной линиями на станциях "ЦПКиО имени Горького" (нынешняя станция "Парк культуры") и "Белорусская", а также дополнительного входа на станцию "Площадь Свердлова" (нынешняя станция "Театральная") и пешеходного перехода под "Площадью Революции" и "Охотным Рядом". Кроме того, в план была включена реконструкция Северного и Краснопресненского депо, а также постройка отстойника для вагонов в Филях для Арбатской линии.

"С апреля 1957 года по ноябрь 1959 года в столице появилось пять новых участков на Сокольнической, Калужско-Рижской и Филевской линиях метро. Это позволило разгрузить наземный транспорт, уменьшить пассажиропоток при пересадках в метро и подарило москвичам возможность комфортно и быстро добираться с окраин до центра города", – рассказали в мэрии.

Как сообщалось, в 2020 году Главархив Москвы реализовал несколько важных проектов. В частности, совместно с центрами госуслуг в мае был открыт виртуальный музей "Москва – с заботой об истории". Основой для него послужили около 7 500 документов и предметов военного времени.

Также в декабре Главархив и Госинспекция по недвижимости запустили проект по выявлению уникальных документов, связанных с историческим обликом столицы. За первые два месяца они собрали утраченные в 1920–1930-х годах документы на 20 московских церквей и часовен.