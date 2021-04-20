Выставка предметов быта москвичей XVIII – начала XX веков открылась в зоопарке Москвы

Фото: instagram.com/moscow_zoo_official

В Музее истории столичного зоопарка открылась выставка "Самоварный ключ и помадные баночки: археологические находки на территории Московского зоопарка". Она приурочена ко Дню культурного и исторического наследия Москвы и будет идти до 30 мая. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада в Instagram.

Изучать предметы культуры москвичей XVIII – начала XX веков можно будет с 10:00 до 17:00 со среды по воскресенье. На экспозиции будут представлены 50 предметов, найденых на территории зоопарка в 2020 году.

"В районе строительства нового входа в Московский зоопарк, а также в районе Переходного моста через улицу Большая Грузинская были обнаружены помадные банки, самоварный ключ, ложка, детская фаянсовая чашка с изображением лисиц, монеты и пуговицы, стеклянные пузырьки и другие предметы, свидетельствующие о повседневной культуре москвичей XVIII – начала XX веков. На крышках от косметических банок сохранились клейма популярных торговых фирм и производителей того времени, например, "Брокаръ и К ", – говорится в сообщении.

Кроме того, в экспозиции представят и случайные археологические находки, совершенные на территории столицы. Это бивни, позвонок и зуб мамонта, рог лося, черепа бизонов.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что сохранение культурного наследия является важной задачей.

"Московский зоопарк в данный момент активно обновляется: идут масштабные строительные работы, реконструируются вольеры. И на фоне всего этого активного обновления мы не забываем об истории нашего зоопарка и города в целом", – прокомментировала Акулова.

Ранее сообщалось, что свыше 20 археологических артефактов XII–XV веков, обнаруженных исследователями на улице Ильинке в центре столицы, будут переданы в коллекцию Музея Москвы.

