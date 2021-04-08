На юге Египта обнаружили затерянный в песках город возрастом более 3 000 лет

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На юге Египта был найден затерянный в песках город, возраст которого превышает 3,4 тысячи лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу египетской археологической миссии.

По словам специалистов, город построили во времена царя XVIII династии Аменхотепа III (около 1388–1351 годов до нашей эры). Он процветал десятилетия спустя вплоть до фараона Тутанхамона, который правил приблизительно в 1332–1323 годах до нашей эры.

"Уже через несколько недель из-под песка начали появляться строения из сырцового кирпича, и мы были поражены, когда поняли, какой огромный город открывается нашим взорам. Он хорошо сохранился, стены домов остались почти целыми, а многие помещения были заполнены утварью, как будто жители просто ушли, оставив все на своих местах", – уточнили эксперты.

Археологи рассказали, что на территории города было три дворца фараона Аменхотепа III, а также административно-промышленный центр империи. Цветная керамика, глиняные кирпичи с печатью царя, украшения, амулеты в виде скарабеев и другие артефакты помогут исследователям понять историю и уклад города.

Уже стало известно, что в южной части поселения располагалась пекарня, а также зона для приготовления пищи. Эту территорию огородили стеной с одним входом, от которого расходились пути к зданиям.

Ранее сообщалось, что свыше 20 археологических артефактов XII–XV веков, обнаруженных исследователями на улице Ильинке в центре столицы, будут переданы в коллекцию Музея Москвы.