В центре Москвы археологи нашли элемент копья XVII века

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Во время наблюдения за земляными работами на Зубовской улице археологи обнаружили фрагмент копья XVII века – вток, сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.
Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, сейчас археологам предстоит бережно очистить и отреставрировать находку для дальнейшей передачи артефакта в музей.
"Удачно совпало, что накануне Дня защитника Отечества столичные археологи обнаружили артефакт, непосредственно связанный с военной тематикой. Это вток – элемент старинного копья, который надевался на тыльную часть оружия, позволяя втыкать его обратной стороной в землю, то есть служил своеобразным упором и помогал воинам в бою", – рассказал Емельянов.
Он также отметил, что обычному человеку предмет может показаться непримечательным, однако для специалистов такая находка является достаточно редкой и представляет огромный научный и исторический интерес.
Ранее столичные археологи обнаружили фрагменты церковных колоколов конца XVIII – начала XIX века недалеко от церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Специалисты отмечают, что на фрагментах остались надписи, при изучении которых специалисты постараются восстановить их историю.
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