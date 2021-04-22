Исторические элементы декора обнаружили в палатах Украинцева в столице

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы
Реставраторы обнаружили несколько исторических элементов во время исследований каменных палат дьяка Украинцева, которые являются объектом культурного наследия федерального значения. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Буквально на днях было сделано несколько открытий, которые будут учтены при разработке реставрационного проекта. Эксперты обнаружили декор полуколонн, фрагменты венчающего карниза, чугунные порталы каминов и изразцовую печь", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова.
Отмечается, что обнаруженный декор полуколонн был скрыт под штукатуркой более поздних периодов ремонта.
Каменные палаты были построены в последней трети XVII века. Первым владельцем был русский государственный деятель, думный дьяк и дипломат Емельян Украинцев. После его смерти их владельцем стал генерал-фельдмаршал Михаил Голицын, затем палатами владели княгиня Татьяна Голицына и князь Александр Голицын. С 1768 по 1875 год в здании располагался архив Коллегии иностранных дел, затем Русское музыкальное общество.
Ранее столичные археологи обнаружили фрагменты церковных колоколов конца XVIII – начала XIX века недалеко от церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Специалисты отмечают, что на фрагментах остались надписи, при изучении которых специалисты постараются восстановить их историю. Вес первой находки составляет 13,8 килограмма, а второй – 2,5 килограмма.
Кроме того, свыше 150 артефактов было обнаружено на территории Московского зоопарка при выполнении строительных работ. В коллекцию вошел самоварный ключ из цветного металла. Еще одна примечательная находка – детская фарфоровая кружка, на которой изображены играющие лисы.
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