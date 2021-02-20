В Москве завершилась реставрация старинного оружия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплексная реставрация двух старинных артефактов завершилась в археологических мастерских. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о штык-ноже винтовки Арисака начала ХХ века, найденном на территории Воспитательного дома, и тесаке XVII века, найденном на Зубовской улице.

"Специалисты отреставрировали две уникальные редкие оружейные находки. Это тесак, которому больше 300 лет. Такой вид оружия могли позволить себе необеспеченные слои населения. Второй редкий артефакт – штык-нож винтовки, который изобретен в Японии для обороны во время ближнего боя", – рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Сейчас артефакты полностью готовы к передаче в музей, отметил он.

Ранее столичные археологи обнаружили фрагменты церковных колоколов конца XVIII – начала XIX века недалеко от церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Специалисты отмечают, что на фрагментах остались надписи, при изучении которых специалисты постараются восстановить их историю.