В Москве завершилась реставрация старинного оружия

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Комплексная реставрация двух старинных артефактов завершилась в археологических мастерских. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Речь идет о штык-ноже винтовки Арисака начала ХХ века, найденном на территории Воспитательного дома, и тесаке XVII века, найденном на Зубовской улице.
"Специалисты отреставрировали две уникальные редкие оружейные находки. Это тесак, которому больше 300 лет. Такой вид оружия могли позволить себе необеспеченные слои населения. Второй редкий артефакт – штык-нож винтовки, который изобретен в Японии для обороны во время ближнего боя", – рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Сейчас артефакты полностью готовы к передаче в музей, отметил он.
Ранее столичные археологи обнаружили фрагменты церковных колоколов конца XVIII – начала XIX века недалеко от церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Специалисты отмечают, что на фрагментах остались надписи, при изучении которых специалисты постараются восстановить их историю.
В Египте нашли самую старую в истории человечества пивоварню
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: