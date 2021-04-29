Археологи нашли старинную посуду и аптечные флаконы на юге столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, какие артефакты московским археологам удалось найти за последнее время. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В Пересветовом переулке во время работ по прокладке коммуникаций были обнаружены посуда и аптечные флаконы конца XIX – начала XX века.
"Буквально на днях столичные археологи нашли новые интересные артефакты. В мастерские для изучения и реставрации передали фрагменты фарфоровой и фаянсовой посуды начала ХХ века, а также аптечные пузырьки конца XIX – начала ХХ века", – отметил Емельянов.
Сейчас находки направили на реставрацию, после которой они попадут в один из столичных музеев.
Три аптечных пузырька сделаны из прозрачного и зеленого стекла. Среди артефактов есть фрагменты фаянсового молочника и фарфоровых чаш. Поскольку исторически местность связана с церковью Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове и Симоновым монастырем, эксперты полагают, что этой посудой могла пользоваться монастырская братия.
Все старинные предметы, которые хранят в себе память о жизни Москвы и ее жителей, специалисты всегда тщательно изучают. Они определяют их ценность и состояние, после чего принимают решение, как их сохранить.
Например, на улице Петровке была найдена конская скребница XVII века. Она представляет собой железную щетку с тупыми зубьями для чистки и расчесывания лошадей. По мнению специалистов, когда-то рядом с этим местом находилась конюшня.
Ранее завершилась реставрация коллекции из 33 предметов XVII–XIX веков, которые были найдены в Хлебном переулке. Среди них есть монеты, фрагменты печных изразцов, керамическая посуда, а также металлическая чайная ложка, кувшин и ручка от церковного ковша.
По мнению специалистов, интерес среди находок представляет накладка на личинку замка размером 27 на 18 сантиметров, сделанная из железа. В центре накладки имеется отверстие для ключа. Под ней заметны декоративные стержни, концы которых выполнены в виде цветочных бутонов.
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