Ученые нашли рыб, выживших в почти кипящих морях

Фото: El-Sayed et al. in Geology, 2021
Ученые обнаружили в пустыне Египта окаменелости рыб возрастом 56 миллионов лет. Как следует из публикации в журнале Geology, данный вид мог существовать в морях с температурой около 95 градусов по Фаренгейту (35 градусов Цельсия).
"Недавно обнаруженные окаменелости дают исследователям первое четкое представление о том, как костные рыбы выживали и процветали во время ПЭТМ (палеоцен-эоценового термического максимума. – Прим. ред.), выделяя ряд родословных рыб", – уточняется в публикации.
Останки рыб были найдены в темно-серых сланцах. Там сохранились более 12 групп различных типов костистых рыб. Также исследователи выкопали более 60 экземпляров луна-рыб из рода Mене.
Ученые рассматривают две версии выживания рыб – либо прохладная вода из более глубоких частей океана поднялась к поверхности, либо сами океанические обитатели сменили дислокацию в пользу прохладных участков.
В конце апреля египетские археологи обнаружили в дельте Нила 110 древних гробниц. 68 из них, овальной формы, относятся додинастическому периоду в истории Египта (6000–3150 гг. до н. э.).
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