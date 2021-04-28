Свыше 100 древних захоронений обнаружили в дельте Нила

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Египетские археологи обнаружили в дельте Нила 110 древних гробниц. Раскопки проходили на объекте Кум-эль-Хульган в провинции Дакалия, сообщает "Мир 24".

Специалисты выяснили, что 68 овальных гробниц относятся к додинастическому периоду в истории Египта (6000–3150 гг. до н. э.). Еще 37 прямоугольных гробниц датируются эпохой, известной как Второй промежуточный период (1782–1570 гг. до н. э.).

По данным ученых, еще пять овальных относятся к периоду Негады III (примерно с 3200 по 3000 гг. до н. э.).

В этих гробницах находились останки взрослых и детей, погребальное оборудование и предметы керамики.

Ранее на юге Египта был найден затерянный в песках город, возраст которого превышает 3,4 тысячи лет. По словам специалистов, город построили во времена царя XVIII династии Аменхотепа III (около 1388–1351 гг. до н. э.). Он процветал десятилетия спустя вплоть до фараона Тутанхамона, который правил приблизительно в 1332–1323 годах до нашей эры.

Археологи рассказали, что на территории города было три дворца фараона Аменхотепа III, а также административно-промышленный центр империи.