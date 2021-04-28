Свыше 100 древних захоронений обнаружили в дельте Нила

Фото: facebook.com/moantiquities
Египетские археологи обнаружили в дельте Нила 110 древних гробниц. Раскопки проходили на объекте Кум-эль-Хульган в провинции Дакалия, сообщает "Мир 24".
Специалисты выяснили, что 68 овальных гробниц относятся к додинастическому периоду в истории Египта (6000–3150 гг. до н. э.). Еще 37 прямоугольных гробниц датируются эпохой, известной как Второй промежуточный период (1782–1570 гг. до н. э.).
По данным ученых, еще пять овальных относятся к периоду Негады III (примерно с 3200 по 3000 гг. до н. э.).
В этих гробницах находились останки взрослых и детей, погребальное оборудование и предметы керамики.
Ранее на юге Египта был найден затерянный в песках город, возраст которого превышает 3,4 тысячи лет. По словам специалистов, город построили во времена царя XVIII династии Аменхотепа III (около 1388–1351 гг. до н. э.). Он процветал десятилетия спустя вплоть до фараона Тутанхамона, который правил приблизительно в 1332–1323 годах до нашей эры.
Археологи рассказали, что на территории города было три дворца фараона Аменхотепа III, а также административно-промышленный центр империи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: