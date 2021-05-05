Найдено древнейшее человеческое захоронение в Африке

Фото: depositphotos/Milva_El
В одной из пещер Кении археологи обнаружили погребальную яму с человеческими останками. Возраст находки, предположительно, относится к каменному веку. Об этом сообщается в журнале Nature.
Как отметили специалисты, найденное захоронение является самым старым на всем континенте – ему около 78 тысяч лет.
Первые фрагменты костей археологи обнаружили еще в 2013 году, однако лишь в 2017-м они обнаружили округлую полость, заполненную рыхлыми отложениями и скоплениями хрупких костей.
"В то время мы не очень понимали, что нашли. Кости были слишком хрупкими для изучения на месте. Мы были взволнованы находкой, и прошло некоторое время, прежде чем мы осознали ее важность", – рассказал один из участников исследования Эммануэль Ндима.
Лишь спустя год эксперты смогли установить, что найденные останки принадлежали ребенку Homo sapiens, мальчику от 2,5 до 3 лет.
Исследование и тщательное изучение костей показали, что тело было закопано сразу после того, как его поместили в полость. Ребенка быстро закопали, что позволило сохранить кости от быстрого разрушения.
"Все это наводит на мысль, что это было преднамеренное захоронение, – разложение тела происходило в той же полости, в которой были обнаружены кости. Что еще более важно, положение головы предполагает использование истлевшей опоры, или подушки, что говорит о существовании какого-то погребального обряда", – подчеркнул один из участников исследования.
Ранее египетские археологи обнаружили в дельте Нила 110 древних гробниц. Раскопки проходили на объекте Кум-эль-Хульган в провинции Дакалия. Специалисты выяснили, что 68 овальных гробниц относятся к додинастическому периоду в истории Египта (6000–3150 гг. до н. э.).
Еще 37 прямоугольных гробниц датируются эпохой, известной как Второй промежуточный период (1782–1570 гг. до н. э.).
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: