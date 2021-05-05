Найдено древнейшее человеческое захоронение в Африке

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В одной из пещер Кении археологи обнаружили погребальную яму с человеческими останками. Возраст находки, предположительно, относится к каменному веку. Об этом сообщается в журнале Nature.

Как отметили специалисты, найденное захоронение является самым старым на всем континенте – ему около 78 тысяч лет.

Первые фрагменты костей археологи обнаружили еще в 2013 году, однако лишь в 2017-м они обнаружили округлую полость, заполненную рыхлыми отложениями и скоплениями хрупких костей.

"В то время мы не очень понимали, что нашли. Кости были слишком хрупкими для изучения на месте. Мы были взволнованы находкой, и прошло некоторое время, прежде чем мы осознали ее важность", – рассказал один из участников исследования Эммануэль Ндима.

Лишь спустя год эксперты смогли установить, что найденные останки принадлежали ребенку Homo sapiens, мальчику от 2,5 до 3 лет.

Исследование и тщательное изучение костей показали, что тело было закопано сразу после того, как его поместили в полость. Ребенка быстро закопали, что позволило сохранить кости от быстрого разрушения.

"Все это наводит на мысль, что это было преднамеренное захоронение, – разложение тела происходило в той же полости, в которой были обнаружены кости. Что еще более важно, положение головы предполагает использование истлевшей опоры, или подушки, что говорит о существовании какого-то погребального обряда", – подчеркнул один из участников исследования.

Ранее египетские археологи обнаружили в дельте Нила 110 древних гробниц. Раскопки проходили на объекте Кум-эль-Хульган в провинции Дакалия. Специалисты выяснили, что 68 овальных гробниц относятся к додинастическому периоду в истории Египта (6000–3150 гг. до н. э.).

Еще 37 прямоугольных гробниц датируются эпохой, известной как Второй промежуточный период (1782–1570 гг. до н. э.).