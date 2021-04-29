Ученые установили возраст Красного моря

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Ученые-геофизики определили истинный возраст Красного моря. Как выяснилось, акватория вдвое древнее, чем считалось ранее. Соответствующая публикация появилась в журнале Nature Communications.

Традиционная точка зрения подразумевала, что Красное море образовалось относительно недавно как результат расхождения Африканской и Аравийской литосферных плит. Ученые даже допускали, что со временем море может превратиться в новый океан.

Однако саудовские исследователи из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (KAUST) вместе с коллегами из Германии и Исландии на основе детальных карт морского дна и гравитационных и сейсмических данных нашли реальные места выхода океанической земной коры на дне Красного моря.

"Существующие геологические модели Красного моря часто противоречат друг другу, в основном из-за ограниченности данных высокого разрешения и влияния наложенных слоев соли. <...> Мы решили начать все сначала, без предубеждений, и использовать данные о гравитации и землетрясениях, которые позволили нам увидеть кору сквозь солевые слои", – объяснил один из авторов исследования Фрукье ван дер Цван.

Выяснилось, что Красное море имеет простую геологическую структуру классического молодого океана с вулканами. Возраст образования, по мнению ученых, в действительности составляет около 13 миллионов лет.

Ранее океанологи из Института морской микробиологии общества Макса Планка (Германия) описали три новых вида арктических морских губок. Как выяснилось, организмы медленно передвигаются по дну Северного Ледовитого океана.