Ученые нашли "ходячих" морских губок у северных берегов России

Фото: AP/NOAA and the University of North Carolina at Wilmington's Underwater Vehicle Program
Ученые обнаружили у берегов земли Франца-Иосифа три вида арктических морских губок, которые могут медленно передвигаться по дну Северного Ледовитого океана.
Новые виды описали океанологи из Института морской микробиологии общества Макса Планка (Германия). Исследование опубликовал научный журнал Current Biology.
Обнаружить неизвестную ранее особенность помогли полосы на дне океана из множества переплетенных волосков, нижняя часть которых при этом соединялась с отдельными губками.
В результате специалисты предположили, что эти следы возникли при движении беспозвоночных существ.
Снимки с подводных спускаемых аппаратов показывают, что подобным образом могут перемещаться сразу три вида губок – Geodia parva, Geodia hentscheli и Stelletta haphidiophora.
В то же время в статье говорится, что подавляющее большинство представителей этого типа морских животных ведут прикрепленный образ жизни.
Открытие было сделано во время экспедиции ледокола Polarstern, которая изучала подводный хребет Лангсета, который заселяет очень много морских губок и моллюсков.
Европейские климатологи ранее выяснили, что Гольфстрим и другие компоненты "конвейера течений" в Северной Атлантике вышли на минимум активности не менее чем за тысячу лет.
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