Археологический сезон стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице начинается новый археологический сезон. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В 2021 году специалисты будут вести полевые работы более чем на 800 площадках. Две трети из них находится на территории ТиНАО.

По словам Емельянова, в течение 5 месяцев этого года министерство культуры РФ выдало 21 открытый лист на археологические полевые работы на территории Москвы.

"Это начало, которое обещает нам плодотворный сезон. Для сравнения: за весь 2020 год было выдано только 35 таких документов. Без них проведение археологических раскопок на территории Москвы невозможно. В прошлом году в столице обнаружили порядка 15 тысяч артефактов. В новом археологическом сезоне мы рассчитываем на неменьшее число находок", – отметил Емельянов.

Археологический сезон длится с начала июня до начала октября. В этот период специалисты проводят раскопки, наблюдения, исследования. Сроки зависят от объема и охваченной площади. Кроме того, археологические наблюдения проводятся параллельно со строительными работами.

Для проведения раскопок и любых видов земляных работ специалистам необходим археологический лист – специальное разрешение. Такие листы выдают для ведения деятельности археологов в определенных зонах или районах, слободах, местах, имеющих статус памятника.

Ранее сообщалось, что в начале мая на востоке Москвы археологи обнаружили оружие времен Великой Отечественной войны. Штык-нож нашли в траншее на Малой Семеновской улице в ходе археологических наблюдений при прокладке инженерных коммуникаций.