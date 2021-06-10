Археологический сезон стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице начинается новый археологический сезон. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
В 2021 году специалисты будут вести полевые работы более чем на 800 площадках. Две трети из них находится на территории ТиНАО.
По словам Емельянова, в течение 5 месяцев этого года министерство культуры РФ выдало 21 открытый лист на археологические полевые работы на территории Москвы.
"Это начало, которое обещает нам плодотворный сезон. Для сравнения: за весь 2020 год было выдано только 35 таких документов. Без них проведение археологических раскопок на территории Москвы невозможно. В прошлом году в столице обнаружили порядка 15 тысяч артефактов. В новом археологическом сезоне мы рассчитываем на неменьшее число находок", – отметил Емельянов.
Археологический сезон длится с начала июня до начала октября. В этот период специалисты проводят раскопки, наблюдения, исследования. Сроки зависят от объема и охваченной площади. Кроме того, археологические наблюдения проводятся параллельно со строительными работами.
Для проведения раскопок и любых видов земляных работ специалистам необходим археологический лист – специальное разрешение. Такие листы выдают для ведения деятельности археологов в определенных зонах или районах, слободах, местах, имеющих статус памятника.
Ранее сообщалось, что в начале мая на востоке Москвы археологи обнаружили оружие времен Великой Отечественной войны. Штык-нож нашли в траншее на Малой Семеновской улице в ходе археологических наблюдений при прокладке инженерных коммуникаций.
"Это наш город": археологи рассказали о необычных находках в столице в 2019 году
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