Московские археологи нашли предметы XVI века

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Восемь артефактов XVI столетия обнаружили столичные археологи на территории Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.



"Такие артефакты представляют собой большую ценность для изучения быта москвичей того времени. Сейчас археологи обнаружили шесть глиняных игрушек. Это всадники и коники, а также свистулька в виде птички", – отметил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Кроме того, был обнаружен обломок чернолощеного кумгана. Это кувшин для воды с узким горлом, носиком, ручкой и крышкой. В столице такие предметы пользовались популярностью у горожан.

Специалисты нашли и фрагмент белокаменного надгробия с орнаментом и граффити. Предполагается, что он был использован при строительстве дома.

Артефакты будут отреставрированы и переданы в музейные фонды.

Ранее сообщалось, что в столице начинается новый археологический сезон. В 2021 году специалисты будут вести полевые работы более чем на 800 площадках. Две трети из них находится на территории ТиНАО.

