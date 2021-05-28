Исследователи нашли еще одну пьесу Лопе де Веги

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Профессор испанской литературы Женевского университета Абраам Мадроняль сумел доказать, что автором пьесы "Я сделал то, что мог, судьба то, что захотела" является Лопе де Вега. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее данное произведение приписывали другому автору – Мигелю Бермундесу.
"В исследовании применялся широкий спектр факторов, с тем чтобы получить как можно больше указаний на авторство, для чего использовались как традиционные ресурсы филологии, так и ресурсы, предоставленные в последнее время цифровыми технологиями", – рассказали в Университете Вальядолида.
Мадроняль выяснил, что сотни выражений и целые строфы из пьесы "Я сделал то, что мог, судьба то, что захотела" появляются и в других работах Лопе де Веги.
На данный момент пьеса хранится в Национальной библиотеке Испании, там сохранено первое издание севильской типографии Франсиско де Лира, а также две копии XVIII века.
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