Собянин наградил московских спортсменов – призеров Олимпиады в Токио

15:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин вручил столичным спортсменам, завоевавшим медали на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, а также их тренерам сертификаты на денежные премии, сообщает Агентство "Москва".
"Вся страна, наверное, как никогда переживала за вас, ждала побед и радовалась успехам. Вы переживали Олимпиаду, которая прошла в таких необычных условиях из-за пандемии, из-за ограничений, санкций. Я думаю, что и вы, и мы все очень переживали, но даже те ограничения, санкции, которые были введены против команды и страны, вы знаете, может, мы никогда так не чувствовали все вместе себя единой командой", – сказал мэр.
Он добавил, что все граждане поддерживали спортсменов. Собянин признался, что сам никогда столько не смотрел Олимпийских игр и не переживал так.
Глава города также поблагодарил столичные спортивные школы и тренерский состав за подготовку спортсменов к играм. Он напомнил, что москвичи собрали почти 40% медалей.
Как уточнили в мэрии, призовые олимпийских чемпионов составляют 4 миллиона рублей, серебряных призеров – 2,5 миллиона рублей, бронзовых призеров – 1,7 миллиона рублей. Тренеры, участвовавшие в подготовке спортсменов, получат выплаты в размере 50% от призовых их подопечных.
Победителями и призерами Олимпиады в 13 видах спорта стали 44 спортсмена из Москвы. Из них 24 человека являются воспитанниками учреждений Москомспорта, 11 представляют столичные спортивные общества и организации, а девять были подготовлены совместно Москомспортом и спортивными обществами Москвы.
Церемония закрытия Олимпиады-2020 проходила на Национальном стадионе в столице Японии. В качестве знаменосца делегации спортсменов ОКР выступил олимпийский чемпион борец Абдулрашид Садулаев.
В неофициальном медальном зачете делегация спортсменов ОКР заняла пятое место: на ее счету 20 золотых наград, 28 серебряных и 23 бронзовые.
В России недовольны судейством художественной гимнастики на Олимпиаде
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: