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Спорт

15:10

Собянин наградил московских спортсменов – призеров Олимпиады в Токио

мэр Москвы спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил столичным спортсменам, завоевавшим медали на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, а также их тренерам сертификаты на денежные премии, сообщает Агентство "Москва".

"Вся страна, наверное, как никогда переживала за вас, ждала побед и радовалась успехам. Вы переживали Олимпиаду, которая прошла в таких необычных условиях из-за пандемии, из-за ограничений, санкций. Я думаю, что и вы, и мы все очень переживали, но даже те ограничения, санкции, которые были введены против команды и страны, вы знаете, может, мы никогда так не чувствовали все вместе себя единой командой", – сказал мэр.

Он добавил, что все граждане поддерживали спортсменов. Собянин признался, что сам никогда столько не смотрел Олимпийских игр и не переживал так.

Глава города также поблагодарил столичные спортивные школы и тренерский состав за подготовку спортсменов к играм. Он напомнил, что москвичи собрали почти 40% медалей.

Как уточнили в мэрии, призовые олимпийских чемпионов составляют 4 миллиона рублей, серебряных призеров – 2,5 миллиона рублей, бронзовых призеров – 1,7 миллиона рублей. Тренеры, участвовавшие в подготовке спортсменов, получат выплаты в размере 50% от призовых их подопечных.

Победителями и призерами Олимпиады в 13 видах спорта стали 44 спортсмена из Москвы. Из них 24 человека являются воспитанниками учреждений Москомспорта, 11 представляют столичные спортивные общества и организации, а девять были подготовлены совместно Москомспортом и спортивными обществами Москвы.

Церемония закрытия Олимпиады-2020 проходила на Национальном стадионе в столице Японии. В качестве знаменосца делегации спортсменов ОКР выступил олимпийский чемпион борец Абдулрашид Садулаев.

В неофициальном медальном зачете делегация спортсменов ОКР заняла пятое место: на ее счету 20 золотых наград, 28 серебряных и 23 бронзовые.

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