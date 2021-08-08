Чернышенко заявил, что предвзятое отношение к членам команды ОКР не останется без внимания

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия не оставит без внимания инциденты, в которых политика имела большее значение, чем объективная оценка выступления команды ОКР на Олимпиаде в Токио, сообщает ТАСС.

"Безусловно, мы не оставим без внимания ситуации, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов. Вывод понятен и очевиден для всех – такое отношение к нашим атлетам недопустимо", – сказал вице-премьер.

7 августа Олимпийский комитет России сформировал запрос по ситуации с судейством соревнований по художественной гимнастике на Играх и отправил его в Международную федерацию данного вида спорта.

Российский пловец Евгений Рылов 30 июля победил на дистанции 200 метров на спине, после чего американец Райан Мерфи заявил журналистам, что "заплыв не был чистым". После Мерфи принес извинения.

"Совместно с Минспортом детально проанализируем результаты выступлений наших спортсменов. Будут приняты исчерпывающие меры по поддержке видов спорта, где мог бы быть результат выше. Акцент будет также сделан и на увеличении количества соревнований мирового уровня, проводимых в России", – отметил Чернышенко.

На Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Василий Пискарев заявил, что критика и провокации не помешали российским спортсменам выступить на ОИ в Токио. Парламентарий отметил, что развязанная против РФ "гибридная война" в спорте не увенчалась успехом.

