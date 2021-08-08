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Спорт

14:57

В Госдуме заявили о провале "гибридной войны" против России в спорте

спорт

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Василий Пискарев заявил, что критика и провокации не помешали российским спортсменам выступить на ОИ в Токио, передает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что развязанная против РФ "гибридная война" в спорте не увенчалась успехом.

"Несмотря на беспрецедентные санкции, недопуск к участию многих сильных спортсменов, лишение нашей команды государственных флага и гимна, и, наконец, вызывающее вопросы судейство, наши олимпийцы показали высокие результаты", – заявил депутат.

Пискарев заявил, что, учитывая сложившиеся условия, полученные некоторыми спортсменами в неравной борьбе серебряные и бронзовые награды имеют отчасти большую ценность, чем золото.

Делегация спортсменов ОКР заняла пятое место в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Российские спортсмены выиграли 20 золотых медалей, а также 27 серебряных и 23 бронзовые медали.

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