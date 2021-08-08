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Спорт

09:28

Делегация ОКР заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Делегация спортсменов ОКР заняла пятое место в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Токио.

Окончательная позиция команды ОКР стала известна после победы британки Лорен Прайс в финале боксерского турнира в весовой категории до 75 килограммов. Таким образом, у Великобритании уже 22 золотые медали.

Российские спортсмены выиграли 20 золотых медалей, а также 27 серебряных и 23 бронзовые медали. Шансы на новую золотую награду остаются в финале олимпийского турнира по гандболу.

Победу в неофициальном медальном зачете себе гарантировала сборная США с 39-ю золотыми медалями. По 38 и 27 золотых наград выиграли Китай и Япония соответственно.

Перед стартом Олимпийских игр в Токио глава Минспорта Олег Матыцин заявил, что задача максимум для команды ОКР – попасть в топ-3 турнира. Минимальным же ожиданием министр назвал пятерку лучших команд.

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