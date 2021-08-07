Российские волейболисты завоевали серебро на Олимпиаде в Токио

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Команда Олимпийского комитета России (ОКР) по волейболу завоевала серебро на Играх в Токио. Таким образом копилка российских олимпийцев пополнилась 69-ой медалью.

Российские спортсмены уступили команде Франции со счетом 2-3 в финале олимпийского турнира.

До этого сборная Аргентины победила чемпиона Игр в Рио-де-Жанейро команду Бразилии в матче за третье. Игра закончилась со счетом 3-2.

Ранее легкоатлетка Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Россиянке удалось преодолеть планку на высоте 2,04 метра.