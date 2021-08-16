Собянин представил главные находки московских археологов за последние годы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сергей Собянин поздравил археологов с профессиональным праздником, который отмечался 15 августа, и рассказал о главных археологических артефактах, найденных в Москве в последние годы.

"Я от всей души поздравляю специалистов, посвятивших себя важнейшей работе возвращения и исследования богатейшего наследия минувших эпох. Москва – настоящий клад для "историков с лопатой". <...> Только за последние 10 лет московские археологи обнаружили порядка 60 тысяч ценных артефактов", – сообщил мэр на своем личном сайте.

Собянин пояснил, что работа археолога в Москве представляет собой чрезвычайно сложный процесс, поскольку раскопки в историческом центре города возможны лишь там, где запланировано проведение строительных работ. Так, создание парка "Зарядье" стало прекрасной возможностью для археологов.

"В "Зарядье" был обнаружен уникальный клад – 34 тысячи серебряных копеек XV–XVII веков. Монеты общим весом более 20 килограммов находились в трех чернолощеных сосудах: кувшине, фляге и кубышке", – рассказал Собянин.

Также в "Зарядье" была найдена берестяная грамота XIV века, которая стала четвертой обнаруженной в Москве. Она соответствует новгородским образцам и представляет собой не выброшенный за ненадобностью черновик, а полноценное частное письмо. Помимо этого, в последнее десятилетие было обнаружено несколько фундаментов исторических построек.

"По возможности мы стремимся сделать эти находки частью современной городской среды. Самый известный пример создания археологического музея под открытым небом – фрагмент каменного основания стены Белого города XVI века на Хохловской площади", – пояснил Собянин.

Другой похожий артефакт, ставший объектом общественного пространства – кладка основания храма Николы в Столпах XVII века в Малом Златоустинском переулке, которая в 2018 году была обустроена как "археологическое окно". Здесь москвичи могут также увидеть часть каменной тротуарной вымостки той эпохи, рассказал мэр.

"В 2019 году в ходе благоустройства улицы Ильинки археологам удалось уточнить местонахождение фундаментов церкви Николая Чудотворца "Большой Крест". После изучения было принято решение законсервировать их в земле, а на улице обозначить контуры храма с помощью так называемых сигнаций и установить информационные щиты", – отметил он.

Собянин уточнил, что все археологические находки, имеющие историческую ценность, передаются в Музей Москвы. Кроме того, в столице были созданы 26 археологических музеев под открытым небом, 16 из которых появились в последние 10 лет.

Мэр добавил, что в 2021 году археологические работы будут развернуты в Москве на более чем 800 площадках, в том числе на территории Воспитательного дома в Китайгородском проезде, на месте бывших Теплых торговых рядов Китай-города, в Новодевичьем монастыре, на пересечении Сретенки и Пушкарева переулка, а также на территории исторической усадьбы Измалково.

Ранее в ходе археологических работ на улице Сретенке столичные археологи обнаружили керамические артефакты XVI – конца XIX века. Среди керамических игрушек есть фигурка медведя, расписная свистулька в виде всадника на коне и поливной шарик-погремушка. Эти предметы специалисты датируют XVI–XVIII столетиями.