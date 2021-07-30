Археологи обнаружили более 200 артефактов на Сретенке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ходе археологических работ на улице Сретенке столичные археологи обнаружили керамические артефакты XVI – конца XIX века, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов отметил, что находка поможет специалистам лучше узнать особенности быта жителей Москвы начиная с XVI века.
"Отдельного внимания из этой коллекции заслуживают 12 фрагментов чернолощеных колокольчиков XVII–XVIII столетий. Свой темный цвет такая керамика приобретала благодаря специальному обжигу и обработке галькой – лощению. Вероятнее всего, колокольчики использовались в качестве игрушек, однако археологам еще предстоит изучить этот вопрос", – приводятся в материале слова Емельянова.
Также среди керамических игрушек есть и фигурка медведя, расписная свистулька в виде всадника на коне и поливной шарик-погремушка. Эти предметы специалисты датируют XVI–XVIII столетиями.
В коллекции оказались и другие интересные предметы – керамические подсвечники и помадные банки. Эти находки, а также обнаруженные во время раскопок голландские и турецкие курительные трубки специалисты относят к XVIII – первой половине XIX века.
Ранее столичные археологи завершили реставрацию одного из крупнейших собраний археологических находок XIV–XVIII столетий, обнаруженных в 2017 году на Биржевой площади.
Как рассказал Емельянов, это более 900 артефактов, из которых около 400 – это предметы вооружения и военного обмундирования. Среди находок также есть предметы личного быта – деревянные кубки, коромысло, чаша из цветного металла с арабской надписью, ключи, фрагменты изделий из кожи, крестики и образки.
Последним, отмечают специалисты, понадобилась более тщательная и бережная реставрация. В порядок приведены и серебряные монеты XIV–XV веков.
Мостовую XIX века нашли при реставрации памятника на Красной площади
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