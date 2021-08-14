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Спорт

13:17

Собянин поздравил любителей спорта с Днем физкультурника

мэр Москвы спорт

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин поздравил любителей спорта с Днем физкультурника. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Поздравляю всех любителей спорта с Днем физкультурника! Совсем недавно прошла Олимпиада в Токио. Российские атлеты выступали очень достойно и достигли высоких результатов. Без сомнения, подобные успехи мотивируют к спортивным занятиям и нас, взрослых, и наших детей", – отметил мэр.

Он рассказал, что в столице для новичков и опытных спортсменов развивается массовый спорт: ремонтируются и строятся новые тренажерные залы, бассейны, велодорожки, теннисные корты. Также во всех округах появляются футбольные поля профессионального уровня, а при благоустройстве парков и районов – спортплощадки и воркаут-комплексы, зимой открываются лыжные трассы и катки.

Собянин подчеркнул, что быть в хорошей физической форме – это норма современной жизни, поэтому власти города стараются создать для этого все возможности.

Накануне Сергей Собянин вручил столичным спортсменам, завоевавшим медали на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, а также их тренерам сертификаты на денежные премии. Он отметил, что все граждане поддерживали спортсменов. Глава города также поблагодарил столичные спортивные школы и тренерский состав за подготовку спортсменов к играм. Он напомнил, что москвичи собрали почти 40% медалей.

Как уточнили в мэрии, призовые олимпийских чемпионов составляют 4 миллиона рублей, серебряных призеров – 2,5 миллиона рублей, бронзовых призеров – 1,7 миллиона рублей. Тренеры, участвовавшие в подготовке спортсменов, получат выплаты в размере 50% от призовых их подопечных.

Победителями и призерами Олимпиады в 13 видах спорта стали 44 спортсмена из Москвы. Из них 24 человека являются воспитанниками учреждений Москомспорта, 11 представляют столичные спортивные общества и организации, а девять были подготовлены совместно Москомспортом и спортивными обществами Москвы.

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