Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Иммунолог рассказал о положительных результатах вакцинации от COVID-19. В эфире радиостанции "Комсомольская правда" аллерголог-иммунолог и инфекционист Георгий Викулов заявил, что новые штаммы коронавируса не более опасны, чем другие, если есть коллективный иммунитет.
"В тех странах, где уже сформирован коллективный иммунитет, дельта-штамм коронавируса никак не помешал, а это уже более 15 стран. Там есть подъем заболеваемости, но нет или практически нет смертности от новой коронавирусной инфекции", – отметил специалист.
Викулов подчеркнул, что именно активная вакцинация позволила стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в Москве. В регионах, испытывающих дефицит вакцины, ситуация по-прежнему остается напряженной.
"Поэтому активная иммунизация имеет положительное влияние", – резюмировал иммунолог.
Коронавирус продолжает мутировать. В Нью-Йорке обнаружили новый штамм инфекции. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев, ссылаясь на данные портала репринтов medRxiv.
Новый штамм получил название "Йота". Некоторые исследователи предполагают, что данная разновидность коронавируса будет приводить к высокой летальности. В свою очередь иммунолог Николай Крючков сообщил, что делать выводы еще рано: сведений о "Йота"-штамме немного, поэтому спрогнозировать как поведет себя инфекция затруднительно.
Эксперт рассказал о новом штамме коронавируса "Йота"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: