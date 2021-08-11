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Иммунолог рассказал о положительных результатах вакцинации от COVID-19. В эфире радиостанции "Комсомольская правда" аллерголог-иммунолог и инфекционист Георгий Викулов заявил, что новые штаммы коронавируса не более опасны, чем другие, если есть коллективный иммунитет.

"В тех странах, где уже сформирован коллективный иммунитет, дельта-штамм коронавируса никак не помешал, а это уже более 15 стран. Там есть подъем заболеваемости, но нет или практически нет смертности от новой коронавирусной инфекции", – отметил специалист.

Викулов подчеркнул, что именно активная вакцинация позволила стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в Москве. В регионах, испытывающих дефицит вакцины, ситуация по-прежнему остается напряженной.

"Поэтому активная иммунизация имеет положительное влияние", – резюмировал иммунолог.

Коронавирус продолжает мутировать. В Нью-Йорке обнаружили новый штамм инфекции. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев, ссылаясь на данные портала репринтов medRxiv.

Новый штамм получил название "Йота". Некоторые исследователи предполагают, что данная разновидность коронавируса будет приводить к высокой летальности. В свою очередь иммунолог Николай Крючков сообщил, что делать выводы еще рано: сведений о "Йота"-штамме немного, поэтому спрогнозировать как поведет себя инфекция затруднительно.