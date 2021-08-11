Врач объяснил, почему в борьбе с COVID-19 нельзя уповать на коллективный иммунитет

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Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал Москве 24 заявление английских исследователей о невозможности формирования коллективного иммунитета к COVID-19.

Ранее глава научной группы по исследованиям вакцин Оксфордского университета Эндрю Поллард сообщил, что из-за распространения "Дельта"-штамма формирование коллективного иммунитета к коронавирусу является невозможным. По словам специалиста, этот вариант вируса по-прежнему может заражать вакцинированных людей. Кроме того, это означает, что каждый не сделавший прививку рано или поздно встретится с COVID-19. Поллард также добавил, что пока ученые не могут разобраться в том, как остановить распространение коронавируса.

"Мы видим, что эволюция штаммов происходит очень быстро, скачкообразно. Чем заразнее возбудитель, тем сложнее успеть с вакцинацией. Темпы вакцинации должны нарастать, потому что все больше людей будут вынуждены заразиться. Я рекомендую большему числу людей привиться, ведь иммунитет бывает не только коллективным, но и индивидуальным. Когда вокруг есть еще и коллективный иммунитет, эффективность нарастает", – отметил Николай Крючков.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Не забываем, что часть привившихся с течением времени тоже теряет защиту. В идеале нам нужно сформировать коллективный иммунитет, но в действительности это просто удлинение дистанции. Нам нужно не отставать от заражений на протяжении всей дистанции.

С коллективным иммунитетом, по мнению специалиста, все не так просто. При приближении к его формированию повышается вероятность отбора тех линий штаммов, которые менее восприимчивы к поствакцинационному иммунитету.

"Поэтому очень важно пройти этот период как можно быстрее. В тех странах, которые смогут сформировать коллективный иммунитет хотя бы в отношении существующих линий, резко снизится возможность вируса к адаптации, потому что реальных случаев заражения будет происходить меньше", – объяснил собеседник Москвы 24.

Если же сбавить темпы вакцинации, то человечество будет переживать волны заболеваемости, добавил Крючков. По мнению иммунолога, важно понимать, что быстрой победы не будет, можно выиграть только "локальными сражениями".

"Делать все большее количество людей защищенными, чтобы инфекция не приводила ко всяким тяжелым последствиям. Это реально сделать, вакцина сейчас хорошо работает даже против штамма "Дельта+". Рано или поздно, горизонт – где-то года четыре, мы в глобальном масштабе должны справиться", – подытожил Крючков.

Ранее глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал о случае максимального распространения коронавируса. По словам эксперта, выявлен случай, когда один заболевший сразу заразил 1 500 человек.

Семенов привел статистику, согласно которой один заболевший COVID-19 в среднем заражает от двух до трех человек, если речь идет о стандартном штамме вируса. "Дельта"-штамм более опасен – вероятно заражение пяти-шести человек.