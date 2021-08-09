Эксперт объяснил высокую заразность штамма коронавируса "Дельта"

Индийский штамм коронавируса "Дельта" оказался в 10 раз заразнее уханьского. Для инфицирования нужно меньше частиц вируса. Так генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов объяснил такое быстрое распространение этой мутации.

В России ей болеет большинство. Помогают ли прививки, ждать ли новых штаммов, мы узнали у доктора медицинских наук, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.