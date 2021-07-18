В Роспотребнадзоре заявили, что более заразные штаммы коронавируса вытесняют остальные

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Менее заразные разновидности коронавируса постепенно вытесняются более заразными штаммами, однако тяжесть течения болезни при этом не прогрессирует, заявил глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что усиление заразности для вируса является увеличением уровня его эффективности.

"А вот тяжести заболевания нет, тяжесть не прогрессирует. В итоге идеальный паразит не стремится убить своего хозяина", – сказал Семенов.

По словам эксперта, науке известно огромное количество различных коронавирусов, вызывающих обычные сезонные простуды. Они обладают высокой заразностью, но никогда не вызывают смерть заболевшего.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков предположил, что третья волна пандемии в России окажется длительной. Специалист объяснил, что в данный момент третья волна пандемии в России находится в разгаре. При этом в ближайшее время снижения заболеваемости не прогнозируется. Эксперт также рассказал, что третья волна коронавируса в РФ проходит активнее, чем в зарубежных странах. В частности, в России летальность в 30 раз выше, чем за рубежом.