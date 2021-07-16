Ученые нашли "суперантитело" против коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Американские ученые под руководством биохимика из Центра исследования рака в Сиэтле Тайлера Старра обнаружили антитело, способное бороться не только с различными вариациями SARS-CoV-2, но и с другими коронавирусами. Об этом говорится в статье в журнале Nature.

Как уточняется, ученые исследовали 12 антител, выделенных у людей, зараженных SARS-CoV-2 либо SARS-CoV. Они прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами на клетках человека. Он называется рецептор-связывающим доменом.

Специалисты составили список из тысяч мутаций в доменах различных вариантов COVID-19 и других инфекций из группы сарбековирусов. Как оказалось, антитело S2H97 способно прикрепляться к доменам всех таких же патогенов и нейтрализовать их в живых клетках.

Ученые отмечают, что из-за постоянных мутаций вируса необходимо универсальное антитело. Однако пока специалисты не утверждают, что обнаруженное "суперантитело" способно защитить от новых штаммов.



Ранее ученые Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology заявили, что новая версия коронавируса научилась обходить антитела.

Речь идет о мутации, которая получила название "Эпсилон". Специалисты выяснили, что у трех образцов произошли мутации в спайковом белке, который связан с шипом коронавируса.

До этого врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что возможность заболеть коронавирусом в третий раз вполне реальна, причем в таком случае болезнь может протекать в гораздо более тяжелой форме. По его словам, иммунный ответ переболевшего COVID-19 человека на инфекцию в дальнейшем может быть не таким сильным, как у прошедшего вакцинацию.

