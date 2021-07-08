Ученые заявили, что коронавирус нашел способ обходить антитела

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Ученые Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology заявили, что новая версия коронавируса научилась обходить антитела. Об этом сообщается в журнале Science.
Речь идет о мутации, которая получила название "Эпсилон". Специалисты выяснили, что у трех образцов произошли мутации в спайковом белке, который связан с шипом коронавируса.
Как следствие, COVID-19 научился избегать моноклональных антител. Именно такого рода клетки вырабатываются при вакцинации препаратами Pfizer и Moderna.
Таким же образом, считают ученые, вирус типа "Эпсилон" может обойти и естественные антитела, которые возникают после прямого заражения коронавирусом.
Ученые из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии также провели исследование, которое выявило своеобразные естественные резервуары коронавируса у человека. По их словам, частицы инфекции могут размножаться в слюнных железах.
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