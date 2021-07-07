Ученые установили фактор риска тяжелого течения COVID-19 у мужчин

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Ученые из университетской больницы "Сан-Рафаэле" в Милане выяснили, что мужчины с низким уровнем тестостерона больше остальных подвержены риску тяжелого течения COVID-19 и смерти от него. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Эксперты сравнили данные 286 пациентов, болеющих коронавирусной инфекцией, с данными 305 здоровых мужчин. Их кровь проверили на уровень мужских гормонов, в том числе тестостерона, пороговый показатель для которого установили 9,2 наномоль на литр.

Оказалось, что 90% инфицированных коронавирусом мужчин имели низкий уровень тестостерона, средний показатель которого составил 2,5 наномоль на литр. Среди здоровых добровольцев таких оказалось 17%. Причем корреляция наблюдалась и в тяжести болезни: мужчины с уровнем тестостерона 3–4 наномоль на литр испытывали легкие симптомы COVID-19, а среди тех, чей показатель составлял 0,7–1 наномоль на литр, фиксировали высокую смертность.

Как пояснил руководитель исследования профессор Андреа Солония, нельзя точно сказать, является ли низкий уровень тестостерона причиной тяжелого течения COVID-19 или его следствием, так как нет данных о состоянии добровольцев до заболевания. Однако ученый подчеркнул, что тестостерон играет важную роль в защите мужчин от болезней.

Ранее ученые из Канады выяснили, что витамин D не защищает от COVID-19.

До этого считалось, что дефицит этого вещества в организме является фактором, увеличивающим риск заразиться коронавирусом, поэтому ряд ученых рассматривал его в качестве средства для облегчения симптомов болезни.

