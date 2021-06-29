Эксперт Роспотребнадзора оценил влияние погоды на передачу коронавируса

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В Роспотребнадзоре рассказали, как погодные условия влияют на распространение коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Михаила Лебедева.

Специалист напомнил, что основной путь распространения инфекции – воздушно-капельный.

"При реализации такого пути погодные условия не имеют решающего значения", – подчеркнул Лебедев.

Эксперт пояснил, что наиболее эффективными способами защиты от COVID-19 в любую погоду являются сокращение социальной активности, соблюдение социальной дистанции, использование масок и мытье рук. При этом лучшим способом профилактики коронавируса является вакцинация.

"Таким образом, все зависит не от возможных капризов погоды, а от поведения людей", – разъяснил специалист.

Лебедев объяснил, что жаркая погода заставляет людей проводить больше времени на открытом воздухе. Кроме того, ультрафиолетовое излучение способствует разрушению COVID-19 на поверхностях. За счет этих факторов происходит снижение распространения коронавируса, добавил эксперт.

"Правда, следует учитывать, что передача вируса через поверхности – далеко не самый главный путь возможного инфицирования, поэтому этот фактор в настоящее время не имеет решающего значения", – заключил Лебедев.

Ранее ученые нашли альтернативный способ заражения человека коронавирусом. Речь шла о ситуациях, когда отсутствует ангиотензин, превращающий фермент ACE2.