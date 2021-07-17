Вирусолог рассказал, сколько продлится третья волна пандемии в России

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Россиянам сообщили, сколько продлится третья волна пандемии в стране. Свое предположение на этот счет высказал врач-вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ТАСС.

Специалист объяснил, что в данный момент третья волна пандемии в России находится в разгаре. При этом в ближайшее время снижения заболеваемости не прогнозируется.

"Эта третья волна будет у нас длительной, растянутой по времени минимум на три месяца", – заявил Тимаков.

Эксперт также рассказал, что третья волна коронавируса в РФ проходит активнее, чем в зарубежных странах. В частности, в России летальность в 30 раз выше, чем за рубежом, отметил Тимаков.

"Мы в третью волну вошли гораздо раньше, чем ВОЗ вошла, объявила, чем начался рост в других странах", – подытожил вирусолог.

Ранее Владимир Путин заявил, что принимаемые властями некоторых регионов меры направлены на то, чтобы избежать локдауна из-за коронавируса. Глава государства подчеркнул, что в рамках этих действий в некоторых субъектах страны и вводится обязательная вакцинация для определенных категорий граждан.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, рассказала, что на территории РФ возник резкий рост количества заболеваний коронавирусом, однако на примере Москвы можно сделать вывод о стабилизации процесса. По этой причине вводить в России локдаун или ужесточать меры против COVID-19 необходимости нет.