Мурашко заявил о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19 на 9,5%

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Рост числа пациентов, госпитализированных с COVID-19, за неделю составил 9,5%, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"Рост числа госпитализированных с ковидом за неделю составил 9,5%", – приводит слова Мурашко ТАСС.
По его словам, ситуация с COVID-19 в России остается напряженной, медпомощь получают 865 тысяч человек, из которых 77% лечатся амбулаторно.
Глава Минздрава отметил, что, несмотря на некоторое замедление прироста заболеваемости по сравнению с предыдущими неделями, в ряде регионов страны все же фиксируется ее рост.
Кроме того, Мурашко добавил, что по решению правительства в регионы были направлены почти 2,5 миллиарда рублей на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с COVID-19, которые лечатся амбулаторно.
За последние сутки в России подтвердили 25 704 новых случая коронавируса в 85 регионах. Всего в стране зарегистрировано 5 907 999 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Кировской области, Республике Татарстан, Орловской области, республиках Чувашия, Саха и Адыгея.
Ранее Мурашко рассказал, что вакцинация от COVID-19 обладает значительной эффективностью против тяжелых осложнений. Коронавирусом заболели не более 2,5% привитых граждан. При этом большинство – в период формирования иммунитета.
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