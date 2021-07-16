В России выявили 25 704 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
За последние сутки в России подтвердили 25 704 новых случая коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации по COVID-19. Из них клинических проявлений не было в 2 951 (11,5%) случае.
В Москве зафиксировали 5 382 новых случая, в Московской области – 2 484, в Санкт-Петербурге – 1 948, в Нижегородской области – 529, в Красноярском крае – 481, в Свердловской области – 478, в Воронежской области – 462.
Всего в РФ зарегистрировано 5 907 999 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Кировской области, Республике Татарстан, Орловской области, Республиках Чувашия, Саха и Адыгея.
За последние сутки из-за коронавируса умерли 799 человек. За весь период по России скончались 146 868 человек.
Также за минувшие 24 часа выздоровели 21 932 человека. Всего с момента начала пандемии в РФ коронавирусом переболели 5 300 908 человек.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что вакцинация от COVID-19 обладает значительной эффективностью против тяжелых осложнений, коронавирусом заболели не более 2,5% привитых граждан. При этом большинство – в период формирования иммунитета.
В ВОЗ заявили о вероятном появлении более опасных штаммов коронавируса
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