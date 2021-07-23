Минтруд РФ дал работодателям рекомендации по вакцинации от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минтруд и Роспотребнадзор обратились к работодателям с рекомендацией предоставлять работникам выходной день для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: <...> предоставлять дополнительное время (выходной день) работникам для прохождения вакцинации (на усмотрение работодателя)", – говорится в рекомендации.

При этом работодателю предписывается отстранить сотрудника от работы без сохранения зарплаты в случае его отказа от вакцинации без медотвода.

"В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)", – говорится в документе.

При наличии у сотрудника медотвода от вакцинации работодатель может перевести его на удаленный режим работы. Отмечается, что это правило относится лишь к тем случаям, когда работа может выполняться дистанционно. Также в ведомствах уточнили, что доля переболевших и привитых работников в трудовом коллективе должна составлять не менее 80%.

"Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более 6 месяцев назад); непривитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих", – отмечается в тексте.

Ранее представители АКОРТ обратились к столичным властям с просьбой разъяснить, на каких основаниях можно не допустить на работу невакцинированных сотрудников. Кроме того, в ассоциации поинтересовались, будет ли оказана поддержка бизнесу со стороны чиновников Роспотребнадзора и московского правительства, если предприниматели столкнутся с проблемами при проверках трудовой инспекции.