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Общество

12:09

В СФ предложили давать два дополнительных выходных привившимся от COVID-19

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Вакцинированным россиянам необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня – в день вакцинации и на следующий. Об этом заявила член Совфеда Татьяна Кусайко.

"Учитывая, что в последнее время все чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжелым течением, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию. Дополнительные выходные дни в день вакцинации и после могут этому способствовать", – приводит слова Кусайко РИА Новости.

Она добавила, что после прививки в некоторых случаях может наблюдаться небольшое недомогание или повышение температуры.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести единовременное пособие для пенсионеров за вакцинацию от COVID-19. Парламентарий указал на то, что данная идея должна быть реализована в масштабах страны. Власов подчеркнул, что инициатива может сыграть важную роль в поддержке и стимулировании программы вакцинации среди старшего поколения.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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