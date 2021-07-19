В СФ предложили давать два дополнительных выходных привившимся от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Вакцинированным россиянам необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня – в день вакцинации и на следующий. Об этом заявила член Совфеда Татьяна Кусайко.
"Учитывая, что в последнее время все чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжелым течением, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию. Дополнительные выходные дни в день вакцинации и после могут этому способствовать", – приводит слова Кусайко РИА Новости.
Она добавила, что после прививки в некоторых случаях может наблюдаться небольшое недомогание или повышение температуры.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести единовременное пособие для пенсионеров за вакцинацию от COVID-19. Парламентарий указал на то, что данная идея должна быть реализована в масштабах страны. Власов подчеркнул, что инициатива может сыграть важную роль в поддержке и стимулировании программы вакцинации среди старшего поколения.
"Это наш город": в Москве стартовала программа поощрения для привившихся от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: