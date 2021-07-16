Собянин заявил о выполнении задачи по вакцинации на предприятиях Москвы

21:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что показатель вакцинации в сфере образования и здравоохранения близок к 70%.
Собянин подчеркнул, что за 6 месяцев вакцинацию от COVID-19 прошли лишь 1,7 миллиона москвичей. При этом за последний месяц привились еще 2 миллиона граждан.
По мнению мэра, такой показатель был достигнут благодаря ответственному отношению бизнеса и предприятий.
"Понятно, что это (вакцинация. – Прим. ред.) не вызвало никакого восторга, понятно, что это все сложно, но речь идет о жизни людей", – заявил мэр в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее Собянин сообщил, что более 2 миллионов человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в Москве. Также он подчеркнул, что из ковидного фонда в столице выведут более 6 тысяч коек.
Большинство московских компаний выполнили требования по вакцинации сотрудников. По словам Собянина, благодаря этому снизилось число случаев госпитализации в Москве на треть.
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