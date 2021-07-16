В Кремле выразили недовольство существующими темпами вакцинации

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Вакцинация от COVID-19 в России идет медленнее, чем хотелось бы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы действительно не так продвинулись в деле вакцинации населения, как хотелось бы", – цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что дисциплинированность россиян в отношении вакцинации и соблюдения санитарных мер оставляет желать лучшего. В то же время именно превентивные меры – вакцинация и ношение средств индивидуальной защиты – важны в борьбе с пандемией.

"Согласитесь, что в этом плане наша общая дисциплинированность оставляет желать лучшего", – сказал пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что существуют математические расчеты, позволяющие смоделировать развитие ситуации с COVID-19. В то же время из-за новых вспышек делать прогнозы – неблагодарное дело.

Ранее Песков оценил возможность принятия в России решений о вакцинации по аналогии с Францией. По его словам, российское руководство пока не принимало решений об обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне.

