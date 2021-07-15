Во Владимирской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

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Обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан была введена во Владимирской области. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по региону Татьяна Данилова.

Как сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, не менее чем 60% сотрудников организаций и предприятий должны получить оба компонента вакцины до 15 сентября.

"В срок до 15 августа 2021 год организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15 сентября 2021 года – вторым компонентом вакцины", – утверждается в документе.

Обязательной вакцинации в регионе подлежат работники сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов, общественного питания, торговли, предприятий транспорта, ЖКХ и энергетики. Кроме того, препарат должны получить работники салонов красоты, бань, физкультурно-оздоровительных центров, фитнес-клубов, театров и кинотеатров, концертных залов, музеев и библиотек.

Как пояснила Данилова, обязательная вакцинация введена в регионе из-за угрозы распространения коронавируса и роста заболеваемости инфекцией.

По актуальным данным, во Владимирской области с начала пандемии отмечено 39 718 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 337 пациентов скончались от инфекции.

За последние сутки в России подтвердили 25 293 новых случая коронавируса. Из них клинических проявлений не было в 3 016 (11,9%) случаях.

Всего в РФ зарегистрировано 5 882 295 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Кировской и Орловской областях, Республике Чувашия, Республике Татарстан, Карачаево-Черкесской Республике.